Вильнюс, , 13:32 — REGNUM

Не участвующая в активной литовской политике меньше месяца экс-президент Литвы Даля Грибаускайте стремительно опускается в рейтингах симпатий населения. Об этом свидетельствуют новейшие данные опроса общественного мнения литовско-британской компании Baltijos tyrimai, выполненного по заказу новостного агентства Elta.

Даля Грибаускайте Www.lrp.lt

Согласно новым данным, действующий президент Литвы Гитанас Науседа занимает первую позицию рейтинга с показателем доверия в 85%, недоверия в 9%, 6% респондентов не имели чёткого мнения. На второй позиции экс-президент Валдас Адамкус с показателями 83/10/7. Даля Грибаускайте уже только на третьем месте с показателем доверия в 64%, недоверия в 30% и 6% неопределившихся.

Грибаускайте покинула свой пост 12 июля, после инаугурации Гитанаса Науседы. Литвой она правила 10 лет и всё это время занимала верхнюю строчку рейтингов.