Флоренция, Италия, , 12:42 — REGNUM

В Италии будет создана новая центристская партия, заявил журналистам в четверг, 8 августа, экс-премьер-министр Маттео Ренци, передает La Stampa.

Маттео Ренци Governo.it

На уточняющий вопрос о том, возглавит ли новую партию сам Ренци, политик сказал, что его роль в этом процессе — «наблюдатель».

Ренци ранее возглавлял бывшую правящую либеральную Демократическую партию. В последние годы рейтинг партии снизился почти вдвое, с 40% до 22%.

Предполагается, что политики, оппозиционно настроенные в отношении действующей власти (и прежде всего в отношении «Лиги» Маттео Сальвини), намерены таким образом предложить гражданам страны еще одну альтернативу, помимо либеральной.