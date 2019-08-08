Рим, , 12:39 — REGNUM

Лидеры правящих партий Италии вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо отменили все встречи, намеченные на четверг, 8 августа, передает информагентство ANSA.

Предполагается, что Сальвини и Ди Майо проведут двустороннюю встречу, на которой попробуют договориться о дальнейшей работе правительства, в случае неудачи Италию ждут досрочные выборы.

Вечером в среду на встрече со своими сторонниками Сальвини заявил, что коллеги по коалиции должны перестать блокировать инициативы «Лиги», если же этого не произойдет, целесообразно провести выборы.

Действующая коалиция была создана в мае 2018 года, две трети постов в ней принадлежит «Движению 5 звезд». За это время электоральная ситуация изменилась, самой популярной партией страны стала «Лига», в случае проведения досрочных выборов пост премьер-министра, скорее всего, достанется Сальвини.

«Лига» ранее выражала готовность работать в нынешнем составе правительства при условии, что программа правительства приблизится к программе их партии. Однако с этим не вполне согласны партнеры по коалиции.

Предполагается, что Сальвини и Ди Майо договорятся об отставке нескольких министров, представляющих «Движение 5 звезд». Их посты займут представители той же партии или нейтральные чиновники.

Также должна быть достигнута договоренность о принятии нескольких инициатив «Лиги», в частности, об унификации и снижении ставок НДФЛ. Если переговоры не увенчаются успехом, о проведении досрочных выборов может быть объявлено до конца недели.