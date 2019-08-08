Москва, , 11:32 — REGNUM

Москва призывает стороны конфликта в Киргизии к спокойствию и сдержанности. Такое заявление сегодня, 8 августа, сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Он отметил, что российская сторона переживает «за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа».

«Представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности», — заявил глава СВР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа спецназ в Киргизии предпринял попытку задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в целом ряде тяжких преступлений. Силовики намеревались штурмом взять дом экс-главы республики в селе Кой-Таш, однако встретили активное сопротивление сторонников политика.

По последним данным, в результате штурма пострадали более 50 человек, от полученных ранений скончался 22-летний сотрудник спецназа. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил Атамбаева, который оказал жёсткое вооружённое сопротивление законным действиям силовиков, в грубом нарушении конституции и законов страны.

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