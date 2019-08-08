Белград, , 12:20 — REGNUM

Государственный секретарь Министерства юстиции Сербии Радомир Илич подписал Сингапурскую Конвенцию ООН (Организации Объединенных Наций) о международных соглашениях по урегулированию коммерческих споров путем посредничества. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Радомир Илич подчеркнул, что Сербия является одной из первых стран, подписавших Сингапурскую конвенцию. Он также заявил, что Сербия стремится к большей стабильности и предсказуемости международных торговых операций.

Илич добавил, что на его взгляд, подписание Конвенции будет способствовать расширению экономических прав и возможностей Сербии и это также приведет к улучшению условий для ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций.

«Конвенция будет побуждать стороны из разных правовых систем чаще использовать посредничество и разрабатывать творческие решения, которые отвечают интересам обеих сторон, что в конечном итоге окажет положительное влияние на международную экономику в целом», — подчеркнул Илич.