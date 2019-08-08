Москва, , 10:05 — REGNUM

Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» по контракту с Анкарой Россия планирует завершить уже до конца 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Уточняется, что Турция уже получила два дивизиона систем ПВО из запланированных четырёх. Точная дата начала второго этапа выполнения контракта не называется.

В конце июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявлял, что второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый этап поставок в Турцию С-400, в соответствии с заключённым в 2017 году между Россией и Турцией контрактом, начался 12 июля и завершился 25 июля. Ранее руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что вторая очередь поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию может быть начата уже в 2020 году.

Добавим, что в настоящее время на авиабазе Мюртед в Анкаре турецкой стороной начата приёмка компонентов ЗРК С-400 «Триумф», которые были поставлены Россией в июле 2019 года. Передачу проводят российские техники, которые прибыли в Турцию в начале августа, а принимают поставленные компоненты систем ПВО прошедшие обучение в РФ турецкие военные.