Берлин, , 09:56 — REGNUM

Власти немецкой земли Бавария распорядились выслать курдского активиста Мурата Акгюля за то, что он участвовал в акциях протеста с флагом Отрядов народной самообороны, об этом 8 августа сообщает Kurdistan.ru.

35-летний мужчина, проживающий в Германии 30 лет, не раз участвовал в акциях в поддержку сирийских курдов, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рядах коалиции, членом которой также является и Германия.

Причиной негативного отношения к Отрядам народной самообороны является предполагаемое наличие связей данной организации с Рабочей партией Курдистана (РПК), считающейся террористической группировкой в Германии, а также ряде других стран.

Напомним, РПК ведет активную борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии в рамках государства, противостояние длится более 30 лет, за этот период погибли десятки тысяч человек с обеих сторон.

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