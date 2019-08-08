Анкара, 8 августа 2019, 09:07 — REGNUM
Украина и Турция подписали протокол о совместном использовании и изучении космоса, сообщила 7 августа пресс-служба офиса президента Украины.
Свои подписи под документом поставили посол Украины в Турции Андрей Сибига и председатель Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины сообщило о планах по изучению и использованию космоса совместно с Нигерией.
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