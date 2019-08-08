Париж, , 08:27 — REGNUM

Министерство иностранных дел Франции приветствует подписание соглашения о мире между представителями правительства Мозамбика и повстанческой группировкой РЕНАМО (Национальное сопротивление Мозамбика) в городе Мапуту 6 августа 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Вместе со своими партнерами по Европейскому союзу Франция будет поддерживать успешное осуществление этого исторического соглашения, которое будет способствовать установлению мира», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж надеется, что это соглашение проложит путь к установлению прочного мира в Мозамбике для жителей и его экономического и социального развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате гражданской войны в Мозамбике, которая длилась десятилетиями, погибли около миллиона жителей страны.

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