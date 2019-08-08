Бишкек, 8 августа 2019, 00:24 — REGNUM

Как минимум 2 системы РСЗО «Град» и 2 БТР проехали по центру Бишкека ночью 8 апреля.

Видео, снятое на перекрестке Чуй-Турусбекова (район Филармонии), опубликовала пользователь соцсети Facebook Жазика Туратбекова.

https://www.facebook.com/jazika.turatbekova/videos/2330504223733794/