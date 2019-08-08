По Бишкеку прошла колонна с «Градами» и БТР
Бишкек,
8 августа 2019, 00:24 — REGNUM
Как минимум 2 системы РСЗО «Град» и 2 БТР проехали по центру Бишкека ночью 8 апреля.
Видео, снятое на перекрестке Чуй-Турусбекова (район Филармонии), опубликовала пользователь соцсети Facebook Жазика Туратбекова.
https://www.facebook.com/jazika.turatbekova/videos/2330504223733794/
История вопроса
Политический кризис в Киргизии, развернувшийся в середине 2019 года. Вызван обострением конфликта между президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.
На 1 июля 2019 года конфликт, нараставший в течении 1,5 лет, привел к лишению свободы десятков человек и отмене неприкосновенности экс-президента Атамбаева.
В конце июня 2019 года депутаты киргизского парламента признали значимыми обвинения в адрес Алмазбека Атамбаева по 6 пунктам (коррупция, махинации с землей и т.п.) и приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-главы государства.
Опасающийся ареста и длительного лишения свободы, Атамбаев организовал оборону в своем особняке в селе Кой-Таш, неподалеку от столицы Киргизии - Бишкека.
Ряд наблюдателей опасается, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к массовым столкновениям и кровопролитию.