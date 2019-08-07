Бишкек, , 23:13 — REGNUM

«Если Атамбаев победит, или, точнее, устоит, то это будет, на мой взгляд, полное поражение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и это выльется в политический переворот в республике», — сказал российский эксперт по Туркестану Дмитрий Верхотуров, комментируя ИА REGNUM события в селе Кой-Таш, где силовики пытаются задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Владимира Путина и Сооронбай Жээнбеков Пресс-служба президента Киргизии

По его мнению, «силовой вариант, вроде того, что реализовывается сейчас под Бишкеком, обсуждался заранее с президентом России».

»Однако, надо понимать, что Владимир Путин в такой ситуации может дать только добрый совет, с обязательным указанием, что это лишь совет. Нечто большее было бы вмешательством во внутренние дела Киргизии», — подчеркнул он.

Верхотуров считает, что после двух встреч с бывшем и нынешним президентами Киргизии, Владимир Путин «искренне старался примирить Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева, пользуясь тем, что они к нему обратились. Но это, как мы можем видеть, не удалось».

»Происходящее в селе Кой-Таш вряд ли повлияет на отношения России и Киргизии. Тем более, что Москва уже ясно высказала свою позицию».

»Если Атамбаев победит, или, точнее, устоит, то это будет, на мой взгляд, полное поражение Жээнбекова и это выльется в политический переворот в республике. Поэтому, я так думаю, что на первой попытке штурма дело не закончится и будут еще попытки, возможно, с усилением».

Собеседник перечислил несколько причин «провалившегося задержания экс-президента сотрудниками спецслужб Киргизии».

«Во-первых, возникло и возобладало мнение, что надо бы помягче. Во-вторых, план штурма явно имел серьезные изъяны и был в целом негодным. В-третьих, вероятно, были серьезные недостатки в тактической подготовке спецназа».

По мнению Верхотурова, факт смерти силовика — «это уже серьезно».

«Сторонники Атамбаева тем самым показали, что они мятежники, готовые стрелять в представителей законной власти. И я считаю, что Атамбаев серьезно ухудшил свое положение, допустив такое, и ему за это тоже придется отвечать».