Тайбэй, 7 августа 2019, 20:15 — REGNUM

Военное ведомство Тайваня приняло на вооружение «антикитайские» крылатые ракеты Yun Feng, сообщает 7 августа интернет-портал armyrecognition.com.

Ракета Yun Feng
Ракета Yun Feng
(cc) Oolxiang

По утверждению портала, Тайвань поставил на боевое дежурство 20 таких мобильных ракетных комплексов, называя их средством защиты от нападения Китая.

Заявлено, что в случае нападения Китая эти ракеты с дальностью полёта 1 500 км достанут до Гонконга, Шанхая или стратегически важных объектов в провинциях Гуандун и Чжэцзян, включая атомные электростанции и хранилища со стратегическими запасами нефти.

Стоит отметить, что территория континентального Китая хорошо защищена развитой системой ПВО из комплексов как наземного, так и морского базирования.

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