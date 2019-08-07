Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM

Премьер-министра РФ и члена попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрия Медведева просят не переселять вуз из центра Северной столицы в отдаленный поселок Шушары.

Письмо направил председатель комиссии по образованию, культуре и науке городского ЗакСа Максим Резник (фракция Партии роста), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Резник обратился и к другим членам попечительского совета, включая руководителя ФАС России Игоря Артемьева и председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

«Многие горожане, как и я, серьезно обеспокоены возможным размещением главного кампуса университета на территории концерна «Детскосельский», — пишет Резник.

Предполагается, что СПбГУ может переехать в единый кампус в поселке Шушары Пушкинского района. По данным Смольного, с руководством вуза уже согласовали территорию между Колпинским, Моковским и Ям-Ижорским шоссе — в 27 км от главного здания СПбГУ и в 32 км при движении на автомобиле.

«В случае, если главный кампус университета будет расположен в поселке Шушары, среднее время поездки на общественном транспорте из единого кампуса в главное здание университета составит около 2 часов. Студенты и преподаватели будут тратить на дорогу 4 часа в день. Убежден, что вынесение единого кампуса в поселок Шушары нанесет сильный вред имиджу университета, пагубно повлияет на его престижность, оттолкнет многих талантливых студентов и преподавателей, ослабит культурную и образовательную сферы Санкт-Петербурга», — пишет Резник.

Он отмечает, что и сейчас несколько факультетов СПбГУ и часть общежитий расположены в Старом Петергофе, остальные же разбросаны по Петербургу, большая часть — на Васильевском острове. Такая удаленность неудобна никому. Резник напоминает, что выпускник математико-механического факультета, лауреат Филдсовской премии, профессор Станислав Смирнов создал при вузе лабораторию на 14-й линии В.О., а не в Старом Петергофе.

«Здесь учатся самые талантливые студенты-математики со всей страны, а преподают лучшие российские и иностранные профессора, они не захотели переезжать в Петергоф. Если их отправить в поселок Шушары, то многие из них могут отказаться от работы в университете, а наш город может утратить лидерство в современной математике», — подчеркивает парламентарий.

Депутату кажется, что более подходящую территорию можно было бы найти и на Васильевском острове в центре Петербурга, где исторически располагается здание Двенадцати коллегий. Например, кампус можно устроить на Уральской улице, где ликвидируют промзону, или на намыве.

«С момента создания университет располагался на Васильевском острове. Именно расположение в центральной части города вблизи с другими научными и культурными центрами на Васильевском острове способствовало подготовке квалифицированных кадров для науки и производства, а также привлечению лучших студентов, научных кадров со всей страны и из-за рубежа, что является главной силой развития современной экономики, основанной на знаниях. Студенты должны впитывать культуру нашего прекрасного города, а город повысит научный и образовательный уровень жителей при нахождении мест приложения труда и отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава в центральной части города. Развитие университета на Васильевском острове повысит престиж и влияние нашей страны в мире и создаст дополнительный стимул развитию Василеостровского района», — говорится в обращении Резника.

Здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга на значительном расстоянии друг от друга — до 45 км. В последние годы продолжались споры вокруг выбора места для нового кампуса СПбГУ, который предлагалось разместить в Санкт-Петербурге или на прилегающей территории Ленобласти.

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