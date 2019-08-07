Сухум, , 18:19 — REGNUM

7 августа кандидаты в президенты Абхазии Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Алхас Квициниа, Астамур Отырба и Астамур Тарба подписали договор об общественном согласии. С инициативой подписания кандидатами договора выступила Общественная палата Абхазии. Об этом сообщает ИА Абхазия-Информ.

Подписав договор, кандидаты заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в стране. Кандидаты в президенты Артур Анкваб, Олег Аршба и Леонид Дзапшба не смогли присутствовать на церемонии подписания, но намерены подписать договор об общественном согласии в ближайшее время.

В администрации главы государства сообщили действующий президент Рауль Хаджимба не будет подписывать договор об общественном согласии, так как президент, вступая в должность и принимая присягу, клялся на Конституции республики. Поэтому он сам является гарантом Конституции, и нет необходимости вновь подтвержать, что онбудет соблюдать основной закон страны.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа.