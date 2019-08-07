Москва, , 18:04 — REGNUM

Китайские стратегические бомбардировщикиH-6K будут вооружены гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает газета Global Times. Данное издание является структурным подразделением органа ЦК КПК газеты «Жэньминь жибао».

Ведущие китайские эксперты предсказывают, что в конечном итоге бомбардировщик H-6K будет нести гиперзвуковые ракеты, которые смогут поразить цели на дальности до 3000 километров.

Китайский стратегический бомбардировщик H-6K не является самолетом-невидимкой и не обладает выдающейся скоростью для проникновения вглубь вражеской территории. Однако он оснащен очень современным оружием, включая крылатые ракеты воздушного базирования, что позволяет ему атаковать противника на большом расстоянии. Уже на данный момент H-6K может оставаться в безопасной зоне и запустить свои ракеты на расстоянии до 2000 километров до назначенных целей.

По словам китайских военных экспертов, в последние годы Китай разрабатывает гиперзвуковое оружие, ракеты, скорость полета которых в пять раз больше скорости звука. Эти ракеты потенциально могут уничтожить объекты в глубине территории противника на дальности 3 тыс. километров всего за несколько минут.

Предполагается, что каждый H-6K сможет нести шесть таких ракет. Десять бомбардировщиков могут атаковать до 60 жизненно важных военных объектов противника. Кроме того, эти ракеты практически невозможно будет перехватить из-за их высокой скорости и скрытности.