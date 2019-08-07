Анкара, , 17:54 — REGNUM

Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Агентство утверждает, что турецкие и американские военные создадут совместный центр для координирования действий сторон в этой зоне.

Создание такого центра в Турции должно стать первым шагом для установления такой зоны, отмечает агентство.

В частности, зона безопасности на глубину 30−40 км вглубь сирийской территории от границы с Турцией заявлена Анкарой как «мирный коридор» для сирийских беженцев.

Наряду с этим сообщается, что по условию турецкой стороны зона должна быть очищена от курдских военных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры США и Турции по данному вопросу длятся уже несколько месяцев. Вашингтон желает сохранить позиции подконтрольных ему курдов, а Анкара надеется обезопасить от них границы Турции.

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