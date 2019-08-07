Бишкек, 7 августа 2019, 17:41 — REGNUM
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Как сообщает 24. kg в селе Кой-Таш, неподалеку от Бишкека, «слышны выстрелы. сторонники бывшего президента обороняются камнями. Ситуация очень обостренная».
Ранено более 10 человек. Штурмующие используют светошумовые гранаты и резиновые пули. Легкое ранение получила журналист Аида Джумашова. Столкновения в районе резиденции экс-президента продолжаются уже более получаса.