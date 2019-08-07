Москва, , 17:18 — REGNUM

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского расследовать обстрел украинских военных 7 августа свидетельствует о том, что глава государства рассчитывает извлечь в первую очередь политические дивиденды от инцидента. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Можно собрать экстренную встречу, можно заявить видеоконференцию, можно обсудить все детали непосредственно участников конфликта. Но Зеленскому это не нужно было. Он не сказал ни о проверке фактов, ни о проведении минского формата. Он сразу обратился с заявкой провести нормандский формат», — заявил Мирошник.

«Вопрос здесь такой, что зачем ему это вообще нужно? Ему нужен некий пиар на международном уровне или решение проблемы? На мой взгляд, пиар здесь преобладал», — подчеркнул он.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что ночью на 7 августа в направлении села Богдановка произошёл обстрел, а в районе Павлополя был применен ручной переносной гранатомет. В результате боевых действий погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.