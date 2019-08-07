Вильнюс, , 16:14 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 7 августа, после оглашения полного списка состава обновлённого состава правительства, на совместной пресс-конференции с премьером Саулюсом Сквернялисом, объяснил свои мотивы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Науседы, он, как новый президент, заинтересован в стабильности и спокойной работе правительства за год до парламентских выборов. Именно из-за этого он по сути согласился со всеми предложениями правящей коалиции и «не забраковал» ни одного министра. «Я надеюсь, что те работы, которые начаты, будут доведены до конца», — сказал Науседа, очевидно имея ввиду, что не намерен мешать законодательной и исполнительной власти.

После утверждения состава правительством, премьер должен внести в парламент программу правительства, которую технически должны одобрить депутаты. Парламент в настоящий момент находится на летних каникулах, однако до конца августа может быть созвана и внеплановая сессия.