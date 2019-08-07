Анкара, , 15:26 — REGNUM

Буровое судно Турции «Явуз» приступило к бурению на кипрском шельфе на скважине «Карпаз-1», сообщает 7 августа телеканал NTV.

Отмечается, что судно прошло 1,7 метров, бурение продолжится до отметки 3,2 тыс. метров, где, по данным специалистов, располагается месторождение природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая буровое судно под флагом Турции «Фатих» начало буровые работы на море, расположенном в 75 км от западного побережья Кипра.

Власти Турции заявили, что эта территория полностью находится в пределах континентального шельфа страны, которая не признаёт «односторонние и незаконные требования» относительно исключительной экономической зоны греков-киприотов.

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