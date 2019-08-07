Нью-Дели, , 13:39 — REGNUM

Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи выступила против решения федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отменить особый статус штата Джамму и Кашмира и разделить его на два субъекта федерации. Об этом 6 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В ходе пресс-конференции в аэропорту Калькутты Мамата Банерджи подчеркнула, что правящей Бхаратия джаната парти (БДП) следовало проконсультироваться со всеми крупными партиями Джамму и Кашмира, прежде чем принимать решение об отмене особого статуса штата. По словам главного министра Западной Бенгалии, отсутствие предварительных обсуждений и голосования по указанному вопросу даёт основания назвать неконституционными действия правительства во главе с Нарендрой Моди. Мамата Банерджи также призвала министерство внутренних дел Индии освободить из-под стражи влиятельных деятелей кашмирской оппозиции Махбубу Муфти и Омара Абдуллу. Глава Западной Бенгалии отметила: «Махбуба Муфти и Омар Абдулла — оппозиционеры, а не террористы. Их не следует изолировать от общества». Напомним, что в ночь с 4 на 5 августа наиболее влиятельные оппозиционные политики Джамму и Кашмира были помещены под домашний арест, а вечером 5 августа Махбуба Муфти и Омар Абдулла были арестованы.

5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Для обеспечения безопасности МВД Индии также распорядилось о размещении в регионе дополнительных формирований сил безопасности общей численностью 8 000 человек. 6 августа парламент Индии одобрил указанные нововведения.