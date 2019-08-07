Пхеньян, , 13:36 — REGNUM

США ужесточили миграционные правила для тех, кто посещал Северную Корею. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на завладение госдепартамента США.

В 2017 году Вашингтон внёс КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Ранее это накладывало ряд ограничений на северокорейских граждан, однако теперь под ударом оказались все, кто посещал КНДР. В частности, трудности возникнут у южнокорейцев, въезжающих в США без виз. Также ограничения на въезд коснутся граждан всех 38 стран-участниц Visa Waiver Program, в рамках которой туристы могут посещать США без получения визы, а лишь подав предварительное электронное уведомление.

Эксперты связывают такой шаг Вашингтона с неудачами в переговорах США и КНДР, а также с недавними ракетными запусками — за последнюю неделю Пхеньян провёл уже четыре испытания.