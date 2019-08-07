Вашингтон, , 12:47 — REGNUM

Представители Вашингтона слишком долго говорили о возможном введении экономических санкций против Турции за закупку С-400, чтобы просто так отказаться от этих угроз, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 7 августа, комментируя сообщение о намерениях американских конгрессменов «обязать» президента страны ввести санкции против Турции.

Как сообщалось ранее, о необходимости «обязать» Трампа заявили представители обеих партий в конгрессе. Нельзя допустить, чтобы решение Турции о закупке С-400 (вопреки призывам США не делать этого) осталось «без последствий», иначе другие страны мира «не будут нас слушать в будущем», сказал Washington Post сенатор Марко Рубио.

Если какие-либо другие страны вслед за Турцией решат закупать «российские системы», ответом также должны быть санкции, сказал сенатор Джеймс Лэнкфорд. Введение санкций должно быть поэтапным, чтобы президент США смог продолжать переговоры с Турцией, предложила в свою очередь сенатор Джинн Шейхин.

«Противостояние Дональда Трампа и парламента страны по многим актуальным вопросом продолжается. С-400 — не исключение. К тому же необходимо понимать, что именно со стороны конгрессменов и сенаторов звучали самые жёсткие угрозы в адрес Турции в связи с возможной закупкой российских зенитных ракетных комплексов. Причём республиканцы и демократы в этом вопросе выступили вместе.

После многократно прозвучавших тезисов о введении экономических санкций отказаться от них совсем и ограничиться только заморозкой поставок истребителей пятого поколения достаточно сложно, это может привести к «потере лица» — о чём практически открыто и заявил один из конгрессменов», — отметил Леонид Нерсисян.