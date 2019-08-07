Джакарта, , 11:03 — REGNUM

Индонезия призвала Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) внести свой вклад в решение проблемы беженцев и лиц, ищущих убежища, сообщает Antaranews.

«Если посмотреть на проблему сейчас, роль УВКБ ООН не очень заметна. Оно даже не появились, когда просителей убежища переместили в район Калидерес на западе Джакарты», — заявил глава департамента по многостороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Индонезии Фебриан Альфьянто Раддярд.

По его словам, системы бюджетирования и национального законодательства в Индонезии не разработаны таким образом, чтобы страна могла помогать беженцам. Роль Индонезии в оказании помощи лицам, ищущим убежища, включая размещение их во временных убежищах в Калидересе, выполнялась на гуманитарной основе.

В настоящее время в приютах района Калидерес размещены тысячи беженцев из Афганистана, Судана, Пакистана и Сомали. Речь идет о 1127 беженцев, в том числе о 851 взрослом и 276 детях, которые находятся в ожидании уточнения их статуса. Все они надеются получить статус беженца и переехать в Соединенные Штаты, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев объявили, что в настоящее время в Индонезии насчитывается 14 000 беженцев.

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