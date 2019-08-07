Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM

Уральский миллиардер, президент группы «Синара» и глава совета директором Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский получил звание «почётный гражданин Екатеринбурга». Об этом сообщает ЕАН.

Кандидатуру Пумпянского поддержали на заседании профильной городской комиссии большинством голосов (11 человек). Миллиардер смог обогнать известного скульптора Константина Грюнберга, за которого проголосовали шестеро членов группы.

Напомним, по сообщениям городских СМИ, почётный гражданин Свердловской области и экс-сити-менеджер Александр Якоб стал советником Пумпянского и гендиректора «Синары» Михаила Ходоровского. Теперь экс-чиновник будет заниматься стратегическим консультированием.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава администрации Екатеринбурга стал советником олигарха