Киев, 7 августа 2019, 10:04 — REGNUM
После смены власти на Украине формируется «дуга олигархической солидарности», заявил политолог Виктор Небоженко 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
По его мнению, недавняя встреча экс-президента Украины Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского является плохим сигналом для Украины.
Он также назвал прошедшую встречу «политической грубостью и цинизмом» со стороны Коломойского, который открыто договаривается со своим личным врагом и экономическим конкурентом Порошенко за спиной у президента Украины Владимира Зеленского.
Небоженко считает, что вскоре может стать известно о встрече олигархов с Ринатом Ахметовым, а также Виктором Медведчуком.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 года юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко и Коломойский встречались более месяца назад, после чего Коломойский внезапно перестал критиковать бывшего президента Украины.
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