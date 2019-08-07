Киев, , 10:04 — REGNUM

После смены власти на Украине формируется «дуга олигархической солидарности», заявил политолог Виктор Небоженко 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, недавняя встреча экс-президента Украины Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского является плохим сигналом для Украины.

«Скорее всего, олигархическая солидарность взяла вверх над моралью. Увы, все олигархи Украины неисправимы и мечтают, как было всегда, обогащаться и править за спинами политиков. Ведь разговор двух олигархов был, прежде всего, не об американце Байдене, как нас пытаются убедить, а о президенте Украины Зеленском и ближайшем будущем страны», — считает Небоженко.

Он также назвал прошедшую встречу «политической грубостью и цинизмом» со стороны Коломойского, который открыто договаривается со своим личным врагом и экономическим конкурентом Порошенко за спиной у президента Украины Владимира Зеленского.

«Что уж говорить о возможности сговора и выработки единой политики со стороны других менее заметных украинских олигархов. После этой встречи бывший президент и олигарх Порошенко не боится Украины. Теперь он может смело «раскачивать» страну», — уверен политолог.

Небоженко считает, что вскоре может стать известно о встрече олигархов с Ринатом Ахметовым, а также Виктором Медведчуком.

«Таким образом «дуга олигархической солидарности» быстро превратится в «дугу нестабильности» для Украины. И Украина опять покорно пойдет в другую сторону, как это уже было в 2004 и 2014 году», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 года юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко и Коломойский встречались более месяца назад, после чего Коломойский внезапно перестал критиковать бывшего президента Украины.

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