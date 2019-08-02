Киев, , 07:59 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко тайно встречался с бизнесменом Игорем Коломойским, заявил юрист Андрей Портнов 1 августа на своём Telegram-канале.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, встреча состоялась более месяца назад.

«Объясните, был ли такой факт, что вас привело на эту встречу, чья это была инициатива, о чём вы говорили и почему Игорь Коломойский вас уже больше месяца не критикует?» — обратился к Порошенко Портнов.

Напомним, между Коломойским и Порошенко началась вражда ещё в 2015 году, когда структуры, близкие к Порошенко, при поддержке Верховной рады, попытались лишить Коломойского контроля над предприятием «Укртранснефть». Пик конфликта пришёлся на конец 2016 года, когда государство национализировало крупнейший на Украине «Приватбанк», принадлежавший бизнесмену. Сам Коломойский был вынужден покинуть территорию Украины и до президентских выборов 2019 года проживал в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал о том, что Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, связанное с возможным выводом миллиардов гривен из оборонного бюджета страны на офшорные счета.

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