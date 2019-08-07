Харьков, Украина, 7 августа 2019, 09:34 — REGNUM
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал правоохранительные органы Украины бороться с наркотрафиком в городе, поскольку он тонет в наркотиках. Об этом чиновник написал 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что полиция города не справляется с проблемой, и призвал Главное управление нацполиции Харькова решить проблему.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской области украинские полицейские изъяли 150 кг марихуаны, а также оборудование по переработке и упаковке наркотиков.
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