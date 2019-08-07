Харьков, Украина, , 09:34 — REGNUM

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал правоохранительные органы Украины бороться с наркотрафиком в городе, поскольку он тонет в наркотиках. Об этом чиновник написал 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов «закладок», где идёт настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь», — рассказал Кернес.

Он отметил, что полиция города не справляется с проблемой, и призвал Главное управление нацполиции Харькова решить проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской области украинские полицейские изъяли 150 кг марихуаны, а также оборудование по переработке и упаковке наркотиков.

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