с. Степной Яр, , 08:05 — REGNUM

Украинские полицейские обнаружили 150 кг марихуаны в лесополосе недалеко от села Степной Яр, что на временно подконтрольной Украине территории ЛНР. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В сообщении ведомства говорится, что на месте был обнаружены автомобиль и оборудование по переработке и упаковке наркотиков.

Кроме того, сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, чья причастность к найденным наркотикам устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области правоохранители задержали трёх мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении метадона. До задержания полицейские провели 12 контрольных закупок.

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