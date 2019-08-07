Киев, , 07:31 — REGNUM

Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».

«Пророссийский вектор не влиятельный вообще-то. Моя оценка — 1%, ну, возможно, 2%. И это условно пророссийские. Это не люди, которые говорят, вот нам надо идти к России, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться», — рассказал он.

Политик отметил, что таких депутатов будут «перевоспитывать».

Арахамия также рассказал о механизме принятия решений во фракции: если против какого-то решения будут выступать менее 10% представителей фракции, то им придётся согласиться с большинством. В то же время на представителей «Слуги народа», избранных по мажоритарным округам, какого-то влияния нет.

Напомним, в Верховной раде IX созыва партия «Слуга народа» будет иметь парламентское большинство — 254 депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа», вероятный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал не отключать депутатам микрофон за использование русского языка, как это было в Верховной раде предыдущего созыва.

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