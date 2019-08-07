Киев, 7 августа 2019, 07:31 — REGNUM
Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».
Политик отметил, что таких депутатов будут «перевоспитывать».
Арахамия также рассказал о механизме принятия решений во фракции: если против какого-то решения будут выступать менее 10% представителей фракции, то им придётся согласиться с большинством. В то же время на представителей «Слуги народа», избранных по мажоритарным округам, какого-то влияния нет.
Напомним, в Верховной раде IX созыва партия «Слуга народа» будет иметь парламентское большинство — 254 депутата.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа», вероятный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал не отключать депутатам микрофон за использование русского языка, как это было в Верховной раде предыдущего созыва.
Читайте также: Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык