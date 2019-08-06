Киев, , 19:27 — REGNUM

Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке. Соответствующее заявление Разумков сделал 6 августа в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя практику отключения микрофона, которую часто применял спикер Рады Андрей Парубий, если депутат выступал в парламенте на русском языке.

При этом он призвал депутатов быть толерантными и выступать в Раде на украинском языке.

«Вопрос язык поднимался в парламенте, но часто это было одним из политических механизмов влияния на оппонентов, иногда не на оппонентов, на ситуацию, для политического пиара. Я считаю, что нужно относиться более толерантно. Но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык (украинский). Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский. И представители нашей политической силы будут говорить на государственном языке», — пообещал Разумков.

Он напомнил, что в быте депутаты могут использовать любой другой язык, но не в стенах парламента.

«Если нет, возможно, где-то не хватает знаний, они их подтянут. Это не трудно, было бы желание. В быте мы используем тот язык, которым нам удобнее пользоваться, который мы привыкли использовать. Вы прекрасно знаете, что я чаще говорю по-русски. Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной раде, мне кажется, нужно использовать украинский», — добавил Разумков.

Как сообщалось, ранее руководитель пресс-службы партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что на должность спикера Верховной рады фракция делегируют Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука. По её словам, партию может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о защите украинского языка. В документе говорится, что украинский язык является единственным государственным языком. Таким образом, все государственные органы обязаны использовать только украинский язык. Закон приравнивает попытки ввести на Украине официальное многоязычие к свержению конституционного строя. Публичное унижение украинского языка или пренебрежение им приравнено к надругательству над государственными символами Украины и преследуется по закону.

Госслужащие должны проходить сертификацию уровня владения украинским языком. Определенный уровень знания языка необходимо будет продемонстрировать, чтобы получить украинское гражданство.