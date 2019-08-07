Пхеньян, , 00:58 — REGNUM

Новые тактические управляемые ракеты были запущены Северной Кореей под личным руководством главы страны Ким Чен Ына, сообщает 7 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Уточняется, что обе запущенные ракеты успешно поразили цель на острове в Японском море. Ким Чен Ын отметил, что эти испытания были проведены в том числе как предупреждение Вашингтону и Сеулу, проводящим совместные манёвры в Южной Корее.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные утром 6 августа зафиксировали пуск двух ракет из Северной Кореи. Расстояние, которое преодолели баллистические ракеты, составило 450 км.

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