Ашхабад, , 19:26 — REGNUM

В туркменской столице проходит семинар по вопросам противодействия торговле людьми для представителей министерства образования и сотрудников образовательных учреждений страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркмении.

Участие в мероприятии принимают представители парламента, аппарата омбудсмена, академии наук, Национального общества Красного полумесяца, а также молодежных и женских организаций, школ и вузов.

В первый день семинара международные эксперты Международной организацией по миграции поделились знаниями и практикой по вопросам гендерной политики и борьбы с торговлей людьми.

Также в рамках семинара состоялась презентация учебного пособия для преподавателей и студентов образовательных учреждений по предупреждению и предотвращению торговли людьми среди молодежи, разработанного МОМ в рамках проекта «Усиление борьбы торговлей людьми, и защита уязвимых мигрантов в Центральной Азии в ответ на региональные и глобальные вызовы».