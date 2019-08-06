Вашингтон, , 18:56 — REGNUM

Посол США в Москве Джон Хантсман намерен уйти в отставку со своего поста, сообщает 6 августа газета Salt Lake Tribune.

По утверждению издания, опубликовавшего письмо Хантсмана с просьбой об отставке, американский посол в России хотел бы оставить свою должность не позднее 3 октября текущего года.

В тексте опубликованного газетой письма дипломата проставлена дата его написания — 5 августа.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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