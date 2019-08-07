Волгоград, 7 августа 2019, 08:00 — REGNUM
Сегодня, 7 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин будет работать в своем избирательном округе, посетив Волгоградскую область.
В Волгограде Володин ознакомится с ходом реконструкции скульптуры «Родина — мать зовет!» на Мамаевом Кургане. Реставрация должна быть завершена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, предстоит ознакомиться с ходом работ по реконструкции верхней и нижней террас набережной им. 62-й Армии Волгограда. С руководством региона также планируется обсудить планы перспективного развития исторического центра города.
После чего в интерактивном музее «Россия — Моя история» состоится встреча с представителями общественных организаций города и активом партии «Единая Россия».