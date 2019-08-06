Ташкент, , 15:44 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв поздравил генерал-губернатора Ямайки Патрика Линтона Аллена с Днём независимости. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Национальный праздник — День независимости Ямайки празднуется каждое 6 августа с 1962 года, когда была провозглашена независимость страны от Великобритании.

Напомним, в 1958 году Ямайка вошла в состав Вест-Индской (Карибской) федерации, созданной Великобританией. Однако в 1961 году жители острова проголосовали на референдуме за выход из состава федерации.