Анкара, , 14:48 — REGNUM

Турция выбрала российские зенитно-ракетные комплексы С-400 исключительно в коммерческих интересах, заявил 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

По его словам, Турция приняла решение по соответствующему контракту с Россией, основываясь не на стратегических, а на сугубо коммерческих интересах. При этом он отметил, что никаких конкретных доказательств вреда С-400 для систем НАТО или F-35 нет.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку комплексов С-400 Турция заключила в декабре 2017 года. 12 июля 2019 года Москва начала поставки компонентов систем ПВО в Турцию. Вторая очередь поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Анкару может быть начата уже в 2020 году.

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