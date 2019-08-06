Киев, , 13:24 — REGNUM

Украинский олигарх Игорь Коломойский предлагал российскому телеведущему Владимиру Соловьёву вести авторскую программу на телеканале «1+1». Об этом Коломойский заявил 6 августа в интервью «РБК».

"[Соловьёв] в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал», — рассказал олигарх.

Он отметил, что переговоры с Соловьёвым вёл его двоюродный брат Александр Шапиро, сам Коломойский с ним не встречался. Также украинский бизнесмен высоко оценил профессиональные качества Владимира Соловьёва.

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