Киев, 6 августа 2019, 13:24 — REGNUM
Украинский олигарх Игорь Коломойский предлагал российскому телеведущему Владимиру Соловьёву вести авторскую программу на телеканале «1+1». Об этом Коломойский заявил 6 августа в интервью «РБК».
Он отметил, что переговоры с Соловьёвым вёл его двоюродный брат Александр Шапиро, сам Коломойский с ним не встречался. Также украинский бизнесмен высоко оценил профессиональные качества Владимира Соловьёва.
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