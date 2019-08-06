Киев, , 10:34 — REGNUM

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose), подконтрольная группе «Приват» Игоря Коломойского, выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц Украины, а также руководства иностранных государств, прибывающих в страну с визитами, сообщило 6 августа «Новое время. Бизнес».

По данным журналистов издания, договор с авиакомпанией был заключён 2 августа на сумму 35,1 млн гривен. Рейсы будут выполняться с аэропорта «Борисполь» до 31 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Григорий Трофимчук заявил, что США не будут поставлять на Украину крупные партии оружия до тех пор, пока в стране велико влияние бизнесмена Коломойского.

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