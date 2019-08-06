Вильнюс, , 13:17 — REGNUM

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетике зафиксировала десять нарушений при демонтаже остановленной в 2009 году Игналинской АЭС, восемь из которых называются серьёзными, а два — незначительными. Об этом сообщает литовский национальный телерадиовещатель LRT.

Инспекция провела аудит соблюдения безопасности на ИАЭС, оценила процесс технического присмотра, противопожарной безопасности, безопасности работ с радиоактивными материалами, работы по демонтажу и дезактивации, готовность к аварийным ситуациям и так далее.

«Больше всего нарушений зафиксировано в вопросах безопасности важных конструкций, эксплуатации систем и компонентов, в демонтаже, дезактивации и работах с радиоактивными отходами», — говорится в выводах инспекции.

В них также отмечается, что при работе на объектах, при выявленных нарушениях, рабочие могли получить облучение свыше установленной нормы. Могли быть нарушены барьеры, сдерживающие радионуклиды и ионизацию. Также допускается выброс радионуклидов в окружающую среду выше установленной нормы.

Администрации Игналинской АЭС представлены рекомендации, как исправить недочёты в работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заранее, до запуска в соседней Белоруссии БелАЭС, продолжает жаловаться в различные международные организации на якобы небезопасность станции и грозящую Литве «ядерную катастрофу». Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. При этом миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения.

Однако 7 февраля 2019 года власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского совещания сторон конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.