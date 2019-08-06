Волгоград, , 11:36 — REGNUM

Депутат Волгоградской областной думы Эдуард Давыдовский заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов главы региона: по его словам, он не желает участвовать в политической гонке «ради участия», а большинство избирателей, по его мнению, поддержат другого кандидата.

На встречах с избирателями Давыдовский увидел поддержку действующего губернатора. Депутат решил уступить дорогу лидеру. Это решение далось ему с «лёгким сердцем», поскольку бывший кандидат солидарен с жителями области, цитирует его ИА «Волга-Каспий».

Выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, в качестве кандидатов ранее были зарегистрированы действующий губернатор Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский («Партия пенсионеров»), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Владимир Рублев (ЛДПР).