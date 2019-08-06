Лефкоша, , 11:18 — REGNUM

Заместитель премьер-министра и по совместительству министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что передача города-призрака Вароша под контроль ООН для защиты расположенной в городе собственности не является необходимостью. По его словам, правительство сможет разобраться с этим внутригосударственным вопросом самостоятельно. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кудрет Озерсай отметил: «Мы не отдадим Варошу под контроль ООН, по прошествии уже 45 лет мы не считаем правильными заявления о том, что надо соблюдать решения ООН». Министр добавил: «В течение многих лет политику, основанную на несправедливых даже с политической точки зрения решениях ООН, проводила греческая община Кипра, другими словами, подход к вопросу Вароши, основанный на решениях ООН — исключительно их выбор. Мы надеемся, что наш президент Мустафа Акынджи на переговорах 9 августа 2019 года не позволит ООН получить контроль над Варошей по собственному решению».