Нью-Дели, , 10:57 — REGNUM

Правительство Индии под руководством Бхаратия джаната парти (БДП) предложило разделить штат Джамму и Кашмир на два федеральных субъекта. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на официальное заявление министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

Амит Шах, выступая в парламенте южноазиатской республики, подчеркнул, что правительство намерено отменить статью 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Федеральное правительство несло ответственность лишь за вопросы обороны и внешней политики. Амит Шах отметил, что после отмены статьи 370 Конституции штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Примечательно, что статус обоих субъектов будет понижен с уровня штата на уровень союзной территории. По словам главы МВД Индии, статья 370 Конституции Индии является пережитком прошлого, который выступает источником террористических угроз в регионе.

Отметим, что для отмены статьи 370 Конституции Индии федеральному правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди требуется согласие законодательного собрания штата. Из-за межпартийных противоречий, не позволивших заксобранию штата эффективно функционировать, оно было распущено 21 ноября 2018 года, а 18 декабря 2018 года Джамму и Кашмир перешел под прямое президентское правление. Суть данного режима правления заключается в том, что все выборные местные органы власти подлежат роспуску, а их функции осуществляются федеральным правительством. Лидеры региональных политических партий Кашмира, такие как Махбуба Муфти (Народная демократическая партия) и Омар Абдулла (Национальная конференция) неоднократно призывали Нарендру Моди отменить режим президентского правления и провести новые выборы в законодательное собрание штата. Примечательно, что 4 августа Сатья Пал Малик, губернатор Джамму и Кашмира и доверенное лицо правящей Бхаратия джаната парти, заявил, что в настоящее время особому статусу штата ничего не угрожает.