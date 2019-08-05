Москва, , 18:48 — REGNUM

Усиление украинской армии американскими вооружениями исключено до тех пор, пока украинских олигарх Игорь Коломойский будет оказывать существенное влияние на принятие решений в Киеве. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«По поводу возможности или усиления… по поводу продажи «джавелинов» — пока там, внутри в этом гнезде украинском угнездился Коломойский, только на словах будут продавать «джавелины». Коломойского никто «джавелинами» усиливать не будет, пока его не выкорчуют, как пень, из этой Украины. Это надо иметь в виду», — заявил Трофимчук.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что слухи об отставке главы офиса президента Украины связаны с напряжённостью в отношениях между частью политического истеблишмента США, и в частности президента США Дональда Трампа, с близким окружением нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, предполагается, что Трамп может испытывать неприятие в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, с которым у него ранее существовали конфликты в сфере бизнес-интересов. Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани даже называл Коломойского «криминальным олигархом».

Как ранее сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Украина ранее попросила Соединенные Штаты продать ей больше комплексов Javelin.