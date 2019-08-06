Москва, , 09:58 — REGNUM

Законопроект, направленный на улучшение качества специальной оценки условий труда, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Результаты проведения специальной оценки условий труда подлежат передаче в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) организацией, проводящей специальную оценку условий труда, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета.

Однако правительство отмечает, что данные либо не передаются, либо передаются с запозданием.

Предлагается установить дополнительный механизм контроля за передачей отчетов, предусматривающий присвоение специальной оценке условий труда идентификационного номера во ФГИС СОУТ, исчисление срока действия результатов проведения спецоценки со дня их передачи во ФГИС СОУТ, а также направление организацией, проводящей специальную оценку условий труда, уведомления работодателю о передаче отчета во ФГИС СОУТ

Законопроектом также предлагается предусмотреть возможность проведения экспертизы по заявлениям органов исполнительной власти, а также установить обязательность результатов этой экспертизы и результатов рассмотрения разногласий по вопросам ее проведения для всех участников специальной оценки условий труда.