Вашингтон, , 08:51 — REGNUM

Министерство обороны Украины и Агентство по поиску военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США 5 августа на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

«Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнёрами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих», — сказано в сообщении.

Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться информацией также касательно поиска военнослужащих, пленённых или пропавших без вести в результате гражданского конфликта в Донбассе.

Данный меморандум стал третьим подобным документом, подписанным между двумя странами. Ранее меморандумы подписали министерство по делам ветеранов Украины и Служба безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал о том, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

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