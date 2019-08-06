Вашингтон, 6 августа 2019, 08:51 — REGNUM
Министерство обороны Украины и Агентство по поиску военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США 5 августа на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.
Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться информацией также касательно поиска военнослужащих, пленённых или пропавших без вести в результате гражданского конфликта в Донбассе.
Данный меморандум стал третьим подобным документом, подписанным между двумя странами. Ранее меморандумы подписали министерство по делам ветеранов Украины и Служба безопасности Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал о том, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше противотанковых ракетных комплексов «Javelin».
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