Вашингтон, 6 августа 2019, 08:53 — REGNUM
Готовность президента США Дональда Трампа назначать своих «неквалифицированных марионеток» на топовые должности в разведывательных органах указывает на то, что США больше не следует рассматривать в качестве надёжного собеседника, заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.
Бывший аналитик ЦРУ добавил, что также как «инфантильные атаки Трампа» на союзников, «назначение марионеток на ведущие посты в разведывательных органах посылает миру безошибочный сигнал о том, что США больше не следует считать надёжным и заслуживающим доверия собеседником».