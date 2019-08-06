Вашингтон, , 08:53 — REGNUM

Готовность президента США Дональда Трампа назначать своих «неквалифицированных марионеток» на топовые должности в разведывательных органах указывает на то, что США больше не следует рассматривать в качестве надёжного собеседника, заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проблема не в том, что Трамп хочет политизировать разведывательные органы, что само по себе очень плохо, а в том, что он подорвал эффективность американских спецслужб и их глобальных охват», — заявил Харрингтон.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что также как «инфантильные атаки Трампа» на союзников, «назначение марионеток на ведущие посты в разведывательных органах посылает миру безошибочный сигнал о том, что США больше не следует считать надёжным и заслуживающим доверия собеседником».

«Трамп в очередной раз показал, что ставит свои собственные политические интересы выше интересов в сфере национальной безопасности и надлежащего функционирования разведывательных органов», — подчеркнул Харрингтон.