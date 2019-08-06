Вашингтон, 6 августа 2019, 08:34 — REGNUM
Случай с выдвижением кандидатуры конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки США сулит новые испытания не только американскому разведывательному сообществу, но и союзникам Вашингтона, заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.
По мнению Харрингтона, после прихода администрации президента США Дональда Трампа профессиональное руководство разведывательного сообщества США пришло к выводу, что молчание — это «лучшая тактика борьбы с враждебно настроенным боссом».
Напомним, несколько дней назад Трамп написал в Twitter о том, что Рэтклифф отказался от его предложения занять должность руководителя всех 17 американских спецслужб. Нынешний директор Национальной разведки Дэн Коутс уже подал в отставку и должен покинуть свой пост 15 августа.
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