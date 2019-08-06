Вашингтон, , 08:34 — REGNUM

Случай с выдвижением кандидатуры конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки США сулит новые испытания не только американскому разведывательному сообществу, но и союзникам Вашингтона, заявил бывший старший аналитик ЦРУ Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.

По мнению Харрингтона, после прихода администрации президента США Дональда Трампа профессиональное руководство разведывательного сообщества США пришло к выводу, что молчание — это «лучшая тактика борьбы с враждебно настроенным боссом».

«Но случай с Рэтклиффом, похоже, сулит новые испытания не только американскому разведывательному сообществу, но и союзникам Соединённых Штатов, которые всегда ценили ориентированный на факты, аполитичный подход разведки США. Готовность Трампа назначать подхалимов на топовые должности в сфере национальной безопасности уже нанесла серьёзный удар по системе альянсов, которая составляет основу власти и влияния США в мире», — добавил бывший аналитик ЦРУ.

Напомним, несколько дней назад Трамп написал в Twitter о том, что Рэтклифф отказался от его предложения занять должность руководителя всех 17 американских спецслужб. Нынешний директор Национальной разведки Дэн Коутс уже подал в отставку и должен покинуть свой пост 15 августа.

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