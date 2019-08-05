Хмеймим, Сирия, , 23:32 — REGNUM

Огонь реактивными снарядами по базе «Хмеймим» боевики вели из Идлибской зоны деэскалации, сообщил 5 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Три реактивных снаряда, выпущенных боевиками, разорвались в населённом пункте Руайсэд Афиф, расположенном недалеко от российской авиабазы Хмеймим.

«Около 14.30 мск из района Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе «Хмеймим» была предпринята попытка ракетного удара. Всего было выпущено три реактивных снаряда залпового огня», — сказал Алексей Бакин.

По информации сирийских властей, в результате были ранены четверо мирных жителей.

Российская авиабаза не пострадала и продолжает функционировать в штатном режиме.

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