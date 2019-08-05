Степанакерт, , 20:28 — REGNUM

В Степанакерте стартовал всеармянский митинг с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна. Об этом говорится в сообщении правительства Карабаха в Facebook.

Никол Пашинян во время выступления на митинге в Степанакерте

«Приветствую всех гордых армян мира и хочу произнести тот лозунг, от которого в 1988 году гремела эта площадь Возрождения: «Миацум! Миацум!» (объединениe — ИА РЕГ)», заявил Никол Пашинян.

По его словам, итогом всеармянской революции должны стать всеармянская консолидация и отказ от царящей долгие годы разрозненности.

«Это в первую очередь означает, что мы должны отказаться от мышления, которое делит нас на карабахцев, иджеванцев, гюмрийцев, армян диаспоры. Это вовсе не значит, что мы должны отказаться от родных мест, от наших чувств к родному краю. Это всего лишь значит, что для каждого из нас происхождение должно стать частью консолидации всего армянства, а не разделяющим фактором», — заявил Никол Пашинян.

Он призвал к консолидации сил для осуществления общих целей, а этой общей целью должно стать развитие и усиление Армении и Арцаха.